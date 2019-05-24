Ялонен: если сборная России проиграет финнам, дома она будет плохо выглядеть

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой России.
«Нас ждёт совершенно другая игра, нежели восемь лет назад в Братиславе. Очень тяжёлая для нас, и, конечно, Россия является фаворитом. Но на сопернике лежит огромное давление, если они нам проиграют, то дома будут выглядеть плохо. Надеемся, они нас немного боятся. Завтра увидим. Россия — очень сильная команда, пока что здорово играет на этом чемпионате.
Всегда есть давление, когда играешь. Мы хотим выйти в финал и победить, но всё равно на России больше давления. Знаю русский менталитет, интересно посмотреть, как они справятся с этим давлением. Что они будут делать, если игра пойдёт не так, как они хотят? Начнут ли психовать или, наоборот, будут терпеливыми, посмотрим», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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