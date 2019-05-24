Бэкес: в ближайшие три недели буду ненавидеть Пьетранджело

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес рассказал о чувствах, с которыми подходит к финалу Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Ранее форвард защищал цвета «музыкантов».
«Было бы здорово выходить в финал каждый год, чтобы был шанс завоевать кубок. Сейчас для меня существует только эта раздевалка. В «Сент-Луисе» у меня остались хорошие друзья. Один из моих лучших друзей играет в той команде. Он капитан. Я уже сказал Пьетранджело, что люблю его и буду любить потом, но в ближайшие три недели буду его ненавидеть. Думаю, он испытывает такие же чувства.
Эмоции зашкаливают. Вопрос стоит ребром — либо мы, либо они. Третьего не дано. Никаких ничьих. Кто-то из нас выиграет кубок. Или «Сент-Луис», или «Бостон», — приводит слова Бэкеса официальный сайт НХЛ.
- 24 мая 2019
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