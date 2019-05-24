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Агент Враны: не понимаю, почему Ржига не включил Якуба в состав на четвертьфинал

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Агент Враны: не понимаю, почему Ржига не включил Якуба в состав на четвертьфинал
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Алеш Волек, агент нападающего сборной Чехии Якуба Враны, прокомментировал отсутствие игрока в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Германии (5:1). По слухам, у игрока произошёл конфликт с тренерским штабом.

«Не хочу беседовать с тренерским штабом. Непостижимо, что Якуба не выпустили на четвертьфинальный матч. Врана приехал на чемпионат мира с одной целью — помочь команде. Он действует под стать профессионалу. Когда команда не ставит на игру хоккеиста такого калибра, это непозволительная роскошь. Не понимаю, чем руководствовался тренерский штаб во главе с Ржигой.

Врана приехал на турнир, хотя ещё не заключил новый контракт в НХЛ. В подобной ситуации большинство хоккеистов пропускает чемпионат мира. Кроме того, у Якуба было незначительное повреждение, но он всё равно хочет помогать команде. Ни о каких звёздных манерах речи и быть не может», — приводит слова агента Isport.cz.

Врана: если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать
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