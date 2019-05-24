Агент Враны: не понимаю, почему Ржига не включил Якуба в состав на четвертьфинал

Алеш Волек, агент нападающего сборной Чехии Якуба Враны, прокомментировал отсутствие игрока в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Германии (5:1). По слухам, у игрока произошёл конфликт с тренерским штабом.



«Не хочу беседовать с тренерским штабом. Непостижимо, что Якуба не выпустили на четвертьфинальный матч. Врана приехал на чемпионат мира с одной целью — помочь команде. Он действует под стать профессионалу. Когда команда не ставит на игру хоккеиста такого калибра, это непозволительная роскошь. Не понимаю, чем руководствовался тренерский штаб во главе с Ржигой.



Врана приехал на турнир, хотя ещё не заключил новый контракт в НХЛ. В подобной ситуации большинство хоккеистов пропускает чемпионат мира. Кроме того, у Якуба было незначительное повреждение, но он всё равно хочет помогать команде. Ни о каких звёздных манерах речи и быть не может», — приводит слова агента Isport.cz.

Врана: если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать