Вратарь Павел Францоуз подписал новый контракт с «Колорадо»
Голкипер Павел Францоуз подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт «лавин».
28-летний Францоуз большую часть минувшего сезона провёл в АХЛ. В 49 матчах за фарм-клуб он одержал 27 побед. За основную команду «Колорадо» вратарь отыграл только две встречи. Чех выступал в КХЛ, где защищал цвета «Трактора» с 2015 по 2018 год. В мае прошлого года вратарь подписал однолетний контракт с «лавинами».
Францоуз защищает цвета сборной Чехии на чемпионате мира в Словакии. Подопечные Милоша Ржиги заняли второе место в группе, а затем обыграли в четвертьфинале Германию со счётом 5:1. В полуфинале чешская команда завтра, 25 мая, встретится с канадцами.
Францоуз: агент с кем-то говорил из КХЛ, но я сказал, что сейчас не время
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