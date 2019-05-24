Карлссон: благодарю «Сан-Хосе», болельщиков и товарищей по команде

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поблагодарил команду после завершения сезона. В финале Западной конференции «акулы» проиграли в шести матчах «Сент-Луис Блюз».



«Благодарю клуб, болельщиков и особенно товарищей по команде. Мы проделали отличный путь, но сезон закончился слишком рано. Тем не менее у меня осталось очень много приятных воспоминаний. Местные болельщики уважительно относились ко мне и семье. Спасибо», — написал Карлссон на своей странице в «Твиттере».



1 июля хоккеист может стать неограниченно свободным агентом. В сезоне-2018/19 28-летний шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (3+42) очка. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх.

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