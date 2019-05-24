Карлссон: благодарю «Сан-Хосе», болельщиков и товарищей по команде
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поблагодарил команду после завершения сезона. В финале Западной конференции «акулы» проиграли в шести матчах «Сент-Луис Блюз».
«Благодарю клуб, болельщиков и особенно товарищей по команде. Мы проделали отличный путь, но сезон закончился слишком рано. Тем не менее у меня осталось очень много приятных воспоминаний. Местные болельщики уважительно относились ко мне и семье. Спасибо», — написал Карлссон на своей странице в «Твиттере».
1 июля хоккеист может стать неограниченно свободным агентом. В сезоне-2018/19 28-летний шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (3+42) очка. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх.
Дебур: в нашей команде Карлссон был здоров всего шесть недель
- 24 мая 2019
-
22:30
-
22:00
-
21:56
-
21:33
-
21:10
-
21:00
-
20:57
-
20:34
-
20:03
-
19:58
-
19:40
-
19:38
-
19:22
-
19:13
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:16
-
17:05
-
16:58
-
16:55
-
16:43
-
16:29
-
16:26
-
16:20
-
16:00
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:06
Партнерский контент