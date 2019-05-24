Антипов: сборной России не надо отказываться от своей игры в матче с финнами

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о сборной Финляндии, с которой сборная России сыграет в полуфинале чемпионата мира в Словакии.



«Насколько серьёзная у финнов команда? Если их сборная — в полуфинале чемпионата мира, это уже говорит само за себя. Очень боевая. В четвертьфинале они смогли отыграться со шведами, а затем вырвать победу. Они стараются гнуть свою линию на протяжении всего матча. С ними важна концентрация в каждой смене. Игра длится шестьдесят минут, и легкой прогулки точно не будет.



Нашу сборную они хорошо изучат, в этом сомнений нет. При необходимости они сыграют от обороны, потому что в открытый хоккей с нашей командой играть проблематично и себе дороже. Они не стесняются закрываться, «вязать» соперника. Активная работа на пятаке, давление на вратаря. Всё это они уже применяли на чемпионате мира. И применяли успешно. Нам же надо не отходить от своей игры, найти противодействие этому. И заставлять их ошибаться и нарушать правила. Сыграем в свой хоккей — будем в финале», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».

Россия — Финляндия, полуфинал. Прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате»

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