ЦСКА выменял нападающего Мингачёва из клуба ВХЛ

Клуб КХЛ ЦСКА совершил обмен с самарским ЦСК ВВС, пополнив состав нападающим Тахиром Мингачёвым, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.



За 17-летнего игрока самарский клуб получит денежную компенсацию. В минувшем сезоне воспитанник ЦСК ВВС дебютировал в ВХЛ, сыграв в 30 матчах и отметившись 3 (1+2) очками при показателе полезности «+2». В этом году Мингачёв в составе юниорской сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира, который прошёл в Швеции и завершился победой хозяев турнира.



В сезоне-2018/19 ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Подопечные Игоря Никитина обыграли в финале «Авангард» со счётом 4-0. Ранее «армейцы» сыграли с «Витязем» (4-0), московским «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).

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