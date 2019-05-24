Бержерон: Пастрняк старается забрать шайбу так, словно от этого зависит жизнь
Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон высоко оценил игру товарища по первому звену — чешского форварда Давида Пастрняка.
«Что меня восхищает в Давиде, так это страсть в каждом эпизоде. Если шайба у него на крюке, он пытается создать момент. Если нет — бросается её отвоевывать, как будто от этого зависит жизнь. Это сильно отличает его от многих других так называемых креативных игроков», — приводит слова Бержерона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. В полуфинале «медведи» обыграли в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз», а «музыканты» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4-2.
Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Такой великолепный «Бостон» просто не имел права проигрывать «Каролине».
- 24 мая 2019
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