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Майк Модано занял пост исполнительного советника «Миннесоты»

Майк Модано занял пост исполнительного советника «Миннесоты»
Хоккей / НХЛ 0

Майк Модано назначен исполнительным советником клуба «Миннесота Уайлд», сообщает официальный сайт «дикарей».

Член Зала хоккейной славы будет работать непосредственно с президентом клуба Мэттом Майком и владельцем команды Крэйгом Лейполдом в принятии решений по коммерческим вопросам, сотрудничестве со спонсорами и связям с общественностью. Модано приступит к исполнению обязанностей 1 сентября.

«Очень благодарен за такую возможность и буду рад работать с Крэйгом и Мэттом над деловыми проектами «Миннесоты». Я всегда поддерживал особые отношения с болельщиками этого клуба и с огромным желанием буду делать это и дальше уже в качестве сотрудника клуба «Уайлд», — сказал Модано.

Модано родился в штате Мичиган, представлял США на 11 международных турнирах, в том числе на трёх Олимпиадах (1998, 2002, 2006), Кубке мира по хоккею 1996 года и чемпионате мира — 2005.

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