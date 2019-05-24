Яшин: у сборной России не должно быть проблем в полуфинале ЧМ с Финляндией

Известный в прошлом хоккеист Алексей Яшин оценил шансы сборной России на победу в полуфинале чемпионата мира с командой Финляндии. Игра состоится завтра, 25 мая, начало — в 16:15 мск.



«Представленная нами команда самая сильная по составу, таланту и мастерству, поэтому всё будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинированно. Думаю, каких-то проблем не должно быть. Возможный соперник по финалу? Что думать, кто выгодный, кто невыгодный? Кто есть, тот есть. Нужно готовиться к той игре, которая предстоит», — приводит слова Яшина Национальная служба новостей.

На пути к полуфиналу подопечные Ильи Воробьёва одержали семь побед на групповой стадии. Сборная России провела матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале команда Воробьёва переиграла в напряжённой борьбе американцев со счётом 4:3.