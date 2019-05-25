Орлов: Д. Хьюз — хороший игрок, у него серьёзное будущее

Защитник сборной России Дмитрий Орлов оценил нападающего американцев Джека Хьюза, считающегося одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.



«Хороший игрок. Я думаю, у него серьёзное будущее. Но сейчас смысла нет о нём говорить. У него был первый взрослый турнир. Это талантливый хоккеист. Будет первым номером ближайшего драфта НХЛ. Мы играли против команды США, а не против одного их игрока. Главное, что мы победили и двигаемся дальше.



Сейчас все игры важные, запредельные, будет много борьбы. Это плей-офф — право на ошибку возрастает. Так что мы постараемся играть «от ножа», полные 60 минут, нам надо прибавлять в этом моменте, потому что во всех встречах, которые проводили, мы на какой-то промежуток останавливались», — приводят слова Орлова «Известия».

Везучие «черти». Хьюз может уйти в «Нью-Джерси», а Подколзин — в «Колорадо» «Дьяволы» победили второй раз за три года. Скоро наступит их время.