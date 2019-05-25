Вуйтек: не знаю, что ждёт Мактавиша в «Локомотиве». Он давно не тренировал

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Вуйтек поделился мнением о назначении на после наставника «железнодорожников» Крэйга Мактавиша.
«Не знаю, как у него получится. Хотя с Крэйгом знаком — когда мой сын играл за «Эдмонтон Ойлерз», я был несколько раз в их расположении. И там познакомился с Мактавишем. Он хороший парень, но не могу сказать, какой тренер. У него был долгий период без тренерской практики, поэтому только по ходу сезона в КХЛ станут понятны его перспективы в «Локомотиве».
Президент «Локомотива» не спрашивал меня о Мактавише. Хотя две недели назад я был в Ярославле, ездил туда повидаться с друзьями. Но Яковлева не встретил — в те дни его, к сожалению, не было в городе. Так что я просто погулял по Ярославлю, пообщался с друзьями и не думал о хоккее», — цитируют Вуйтека «Известия».
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