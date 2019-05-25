Кэссиди: один из главных козырей «Бостона» — умение приспосабливаться

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Одним из главных козырей нашей команды является умение приспосабливаться. Я говорю всю дорогу: когда мы хорошо катаемся и бежим, то можем переиграть любую команду лиги. Также ещё в нас иногда просыпается тот дух «Больших плохих «Брюинз». У нас есть достаточно ресурсов для игры в силовой хоккей. Поэтому мы здесь. Пожалуй, на «Сент-Луис» больше всех был похож «Коламбус». Хотя до вбрасывания точно сказать нельзя. Но они всегда до конца проводили силовые приёмы, а все линии играли жёстко. Поэтому они похожи на «Коламбус» больше, чем «Торонто» и «Каролина». Не поймите меня неправильно, «Каролина» тоже играла жёстко и доводила силовые приёмы до конца. Просто они это делают немного по-другому по сравнению с «Сент-Луисом», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. В полуфинале «медведи» обыграли в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз», а «музыканты» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4-2.