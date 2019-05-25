Крюг: в двустороннем матче «Бостона» на льду мог пререкаться только Маршан

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг поделился впечатлениями от двустороннего матча, который провела команда для подготовки к финалу Кубка Стэнли.



«Что касается самой игры, то мне кажется, что тут можно максимально близко к действительности воссоздать условия игры для защитников. Они откатываются назад, начинают атаки. Для них всё действительно похоже на настоящий матч. Если кто и выигрывает от двусторонней игры, так это защитники.



Всё было замечательно. Далеко не во всех городах лиги можно такое увидеть, так что приятно было выйти сегодня на лёд. И очень полезно. Мы вновь побывали в игровых ситуациях. Особенно порадовало то, что зал был заполнен, даже верхние ярусы.



Пререкался ли кто-то на льду? Ну, может быть, только Маршан», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.