Iltalehti: у «Йокерита» был «сладкий папочка» в России, а где кошелёк теперь?

Журналист финского издание Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал тот факт, что новым владельцем «Йокерита» стал Яри Курри. Ранее Курри работал на позиции генерального менеджера.



«Теперь владельцем «Йокерита» стал Курри, клуб полностью вернулся в финскую собственность. Это хорошо, поскольку не секрет, что на «джокерах» сказались санкции, налагаемые на его российских акционеров. Клуб за сезон терпел убытки в размере 12–15 млн евро. На практике все расходы оплачивал «сладкий папочка» Тимченко из России. Где теперь «Йокерит» будет получать деньги? Где этот толстый кошелёк?



Курри имеет солидный капитал, но его явно не хватит, чтобы покрывать все клубные расходы. Многие подозревают, что Тимченко продолжит финансировать клуб, просто будет делать это обходными путями», — написал журналист.

Яри Курри — новый президент «Йокерита», клуб вернулся в финскую собственность