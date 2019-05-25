Давыдов: звёзды из НХЛ не вышли на максимум, тот же Кучеров — игрок эпизода

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира. Напомним, сегодня, 25 мая, подопечные Ильи Воробьёва сыграют в полуфинале ЧМ с Финляндией.



«Мне кажется, все звёзды из НХЛ ещё не вышли на максимум, прежде всего действующие обладатели Кубка Стэнли Овечкин и Кузнецов. То же могу сказать о Кучерове, который набирает очки в каждом матче, но всё-таки остаётся игроком эпизода.



Поэтому я бы отметил делегатов из КХЛ — Гусев, Капризов и Григоренко забили отличные голы, став главными героями. Вообще, нужно ещё больше доверять игрокам из внутреннего чемпионата. Это доказывают, кстати, и финны, в составе которых практически нет игроков НХЛ, зато есть, например, форварды Куусела и Савинайнен, два года назад не сумевшие проявить себя в «Амуре» и «Югре». Да и тренер Юкка Ялонен в СКА звёзд с неба не хватал.



Когда мы имеем наигранный в Евротурах костяк из игроков КХЛ, дело на главном турнире года идёт намного легче. Это показал и Минск, и четвертьфинал с американцами», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

«Будет либо разгром, либо валидол. Но Россия точно выиграет у финнов» Эксперты о предстоящей встрече России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира.