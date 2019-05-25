Степанов: долго думал над сменой гражданства, в «Амуре» меня называли белорусом

Нападающий Андрей Степанов рассказал, как он решился принять белорусское гражданство.



«Поступило предложение выступать за сборную Беларуси и, соответственно, поменять гражданство. Я долго думал, всё-таки серьёзный шаг. Но я уже настолько полюбил эту страну, мне всё здесь нравилось. Беларусь стала для меня домом. Сложно сказать, где первый дом — здесь или в Москве. Там живут мои родители, брат, здесь — жена, она белоруска, в Минске родились мои дочери. Безусловно, на моё решение повлияло и то, что здесь я встретил будущую жену. Конечно, впервые попав в Беларусь, ощущал какую-то разницу в менталитете. Но когда в последующем приехал выступать за «Амур», ребята по команде иначе как белорусом меня не называли. А я никогда и не спорил.



Отрадно, что в Беларуси хоккей — спорт номер один, которому государство уделяет так много внимания и оказывает большую поддержку. Для нас, хоккеистов, это огромная ответственность», — цитирует игрока «БелГазета».