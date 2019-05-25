Э. Карлссон: никогда не был свободным агентом и не знаю, что это такое

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон рассказал о своей травме и прокомментировал тот факт, что летом станет свободным агентом.
«Не думаю, что мы как-то могли изменить ситуацию. Мне очень повезло, что я смог сыграть большинство матчей, за исключением последнего, на приличном уровне. Это было здорово. У каждого есть проблемы, приходится справляться с ними. Мне это удалось. Я горжусь этим и благодарен судьбе. Травма не очень серьёзная, нужно только время, проблему можно решить. Это то, что я знаю.
В течение десяти лет я упорно работал, чтобы выйти на нынешний уровень. Я это заслужил. Мне предстоит принять очень ответственное решение. Я ещё ни разу не был неограниченно свободным агентом и не знаю, что это такое. Я сделаю всё, чтобы принять лучшее решение для себя и команды, которая захочет видеть меня в составе», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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