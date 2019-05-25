Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Финский тренер: нужно чаще провоцировать россиян, они могут подсесть морально

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Финский тренер: нужно чаще провоцировать россиян, они могут подсесть морально
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Финский хоккейный тренер Исмо Лекхонен поделился мнением о противостоянии сборных России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 мск.

«Россияне неплохо защищаются в меньшинстве. Им помогает наличие в воротах Андрея Василевского, одного из лучших голкиперов в НХЛ.

Россия может подсесть морально, если Финляндия будет защищаться с той же интенсивностью, как в игре со Швецией. Нужно отнять у команды Ильи Воробьёва время и пространство. На неё будет давить тот факт, что у России задача-минимум — выход в финал. Нужно чаще провоцировать россиян.

Кучеров всегда может сотворить произведение искусства, ему нельзя давать шайбу. Необходимо также минимизировать количество бросков от Овечкина», — цитирует специалиста Ilta-Sanomat.

Финны не раз обламывали Россию. Почему их нельзя недооценивать
Три полуфинала Россия – Финляндия, после которых было очень обидно.
«Мы можем выжать из них все соки». Что пишут финны о матче с Россией
Они радуются победе над Швецией и считают Россию слабее «Тре крунур».
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент