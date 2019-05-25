Фазель: после 26 лет на посту президента ИИХФ моя обязанность — уйти

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, почему после шестого срока оставит пост.



«После 26 лет, думаю, моя обязанность — уйти. Конечно, могу снова баллотироваться, но 26 лет достаточно. Мне будет 70, я останусь в хоккее, но направлю энергию на другое. Другие руководители международных федераций оставались слишком надолго, и потом их выгоняли, я такого не хочу. Лучше уйти, когда тебя просят остаться, чем остаться и чтобы тебя выгоняли.



Почему Китай включили в состав команд — участниц ОИ-2022, несмотря на низкий рейтинг? У нас нет другого выбора, организация хоккейного турнира без страны-хозяйки была бы очень сложной. Китай начал заниматься хоккеем два-три года назад. Чтобы быть конкурентноспособными, им надо привлекать этнических китайцев из других стран. Олимпиада — способ популяризовать игру в Китае, а значит, во всей Азии», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

НХЛ убивает международный хоккей? Его спасёт только революция от ИИХФ Чемпионаты мира и хоккейный турнир на Олимпиаде нужно проводить в другие сроки.