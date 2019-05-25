Глава ИИХФ прокомментировал ошибки судей на чемпионате мира

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о судейских ошибках на чемпионате мира. Напомним, работой судей на турнире оказался недоволен главный тренер Финляндии Юкка Ялонен.



«Помеха вратарю — очень сложный момент, Германии не засчитали гол в матче с Данией, а чехам в похожей ситуации со шведами засчитали, там игрок вообще лежал в площади ворот. Сначала проблема была в допинге — в 90-х, потом — договорные матчи в 2000-х. Сейчас — оценочные решения судей. Помните удаление на Джо Павелски? И теперь говорят — может, стоит просматривать большие удаления? Но так мы убьём игру! Нам надо очень хорошо подумать, стоит ли открывать вопрос оценочных решений судей.



Незасчитанный гол Финляндии в овертайме финала женского ЧМ, пас рукой «Сан-Хосе» — рефери могут делать ошибки. Игроки делают ошибки, и мы должны позволить судьям тоже делать ошибки. Надо быть очень осторожными. Стоит ли открывать ящик Пандоры? Если это случится, матч может длиться 4 часа. Ошибки игроков, судей — это игра, это то, что мы любим. Это всё очень сложно», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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