Сборная России назвала состав на матч 1/2 финала ЧМ-2019 с Финляндией

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия – Финляндия в полуфинале ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала Впервые с 2015 года сборная России может пробиться в финал чемпионата мира.