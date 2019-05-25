Фазель: Россия — фаворит игры с финнами, но сколько было у Швеции игроков НХЛ?

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о полуфинале чемпионата мира, в котором встретятся сборные России и Финляндии.
«Знаю, что Россия не любит играть с Финляндией. Это её сосед, интересная команда, всего два игрока НХЛ. Будет очень интересно, должен сказать, в Братиславе я увидел очень сильную команду России. Не всегда видел такую хорошую команду, такую быструю и мастеровитую. Дело не только в именах. Имена не делают команду хорошей. У меня чувство, что Россия и играет как команда. У неё очень хороший вратарь, хороший тренер. Но игра это игра, результат нельзя предугадать.
Россия — фаворит? На бумаге — да. Сколько игроков НХЛ у России, 16? А у Финляндии – 2. В конечном итоге, дело не только в деньгах. С нетерпением жду матча. Шведы были очень разочарованы. 21 игрок НХЛ — у Швеции, 2 – у Финляндии, и Швеция проиграла Финляндии? Плохо!» — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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