Стал известен состав Финляндии на матч с Россией в полуфинале ЧМ-2019

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Юкки Ялонена сыграют в следующем составе:



Ланкинен (Олкинуора);

Лехтонен — Охтамаа, Оямяки — Тюрвяйнен — Раяла;

Йокихарью — Линдбом, Какко — Маннинен — Песонен;

Каски — Миккола, Савинайнен — Куусела — Саллинен;

Койвисте — Хаканпяя, Анттила — Кивиранта — Ламмикко.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия – Финляндия в полуфинале ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала Впервые с 2015 года сборная России может пробиться в финал чемпионата мира.