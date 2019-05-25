Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Финляндия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Стал известен состав Финляндии на матч с Россией в полуфинале ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Стал известен состав Финляндии на матч с Россией в полуфинале ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Юкки Ялонена сыграют в следующем составе:

Ланкинен (Олкинуора);
Лехтонен — Охтамаа, Оямяки — Тюрвяйнен — Раяла;
Йокихарью — Линдбом, Какко — Маннинен — Песонен;
Каски — Миккола, Савинайнен — Куусела — Саллинен;
Койвисте — Хаканпяя, Анттила — Кивиранта — Ламмикко.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия – Финляндия в полуфинале ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала
Впервые с 2015 года сборная России может пробиться в финал чемпионата мира.
Россия играет с Финляндией! Полуфинал ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва в шаге от выхода в финал чемпионата мира в Братиславе.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент