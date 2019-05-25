Источник: Кессел отказался идти в «Миннесоту», но не останется в «Питтсбурге»
Инсайдер Национальной хоккейной лиги Боб Маккензи сообщил, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел не перейдёт в «Миннесоту Уайлд», поскольку отказался снимать ради «дикарей» пункт о запрете на обмене. По имеющейся информации, «пингвины» твёрдо намерены обменять нападающего.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кессел принял участие в 82 встречах, записав на свой счёт 82 (27+55) балла при показателе полезности "-19" и 28 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке около 18 минут за матч. В четырёх играх плей-офф на счету Кессела 2 (1+1) очка.
Напомним, «Питтсбург» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4).
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