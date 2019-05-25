Фазель — о ЧМ-2023: просто верьте России, они всё сделают!

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал тот факт, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году.



«Россия это Россия! Знаю, что у них там возникнут какие-то проблемы, вызовы, обсуждения. Но, в крайнем случае, там есть «Юбилейный» и «Ледовый», где тоже можно играть и где уже проходили чемпионаты мира. Мы знаем, что русские – очень креативные и гибкие, мы можем поехать в Москву, вообще, в России много где можно провести чемпионат мира. Первая идея – Санкт-Петербург, но за что я люблю Россию, за то, что она такая. Помните Сочи, как они заканчивали строительство стадионов? Просто верьте России, они всё сделают!



Вместимость 22 тысячи? В Санкт-Петербурге живёт 5 млн. Для хоккея это может быть слишком много, но можно построить так, что на хоккейных матчах вместимость будет меньше. А для концертов Мадонны, Леди Гаги или «Роллинг Стоунз» нужна такая арена. Уверен, они разберутся, как всё сделать, знаю, что они работают и с североамериканскими инженерами», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Конгресс ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге