Фазель — о ЧМ-2023: просто верьте России, они всё сделают!

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал тот факт, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году.
«Россия это Россия! Знаю, что у них там возникнут какие-то проблемы, вызовы, обсуждения. Но, в крайнем случае, там есть «Юбилейный» и «Ледовый», где тоже можно играть и где уже проходили чемпионаты мира. Мы знаем, что русские – очень креативные и гибкие, мы можем поехать в Москву, вообще, в России много где можно провести чемпионат мира. Первая идея – Санкт-Петербург, но за что я люблю Россию, за то, что она такая. Помните Сочи, как они заканчивали строительство стадионов? Просто верьте России, они всё сделают!
Вместимость 22 тысячи? В Санкт-Петербурге живёт 5 млн. Для хоккея это может быть слишком много, но можно построить так, что на хоккейных матчах вместимость будет меньше. А для концертов Мадонны, Леди Гаги или «Роллинг Стоунз» нужна такая арена. Уверен, они разберутся, как всё сделать, знаю, что они работают и с североамериканскими инженерами», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 мая 2019
-
16:53
-
16:50
-
16:41
-
16:32
-
16:00
-
15:49
-
15:34
-
15:21
-
15:08
-
15:07
-
14:50
-
14:20
-
13:52
-
13:20
-
13:15
-
12:15
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:08
-
10:46
-
10:30
-
10:06
-
09:48
-
07:00
-
00:26
-
00:18
- 24 мая 2019
-
23:49
-
22:00
-
21:00
-
20:57
-
20:03
-
19:58
-
19:40
-
19:38