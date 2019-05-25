Таффе: за игру в хоккей хочется получать деньги, но к «Словану» это не относится

Хоккеисты братиславского «Слована» Кайл Чипчура и Джефф Таффе пожаловались на задолженности, которые имеются у клуба перед ними.
«Не знаю, что можно сказать. Меня все время, мягко говоря, обманывали. Несколько раз слышал, что у клуба будет новый спонсор, назывались даты, когда будут выплачены долги. Но этого до сих пор этого не произошло. Деньги, которые должны быть на моем счёте, удержаны „Слованом“, так сообщили в профсоюзе игроков КХЛ», — сказал Чипчура.
«Хоккей — красивая, но опасная игра. Представьте, что вы рассказываете членам семьи о том, что играли в хоккей за клуб, который вам за это не платил. Хоккей — это тоже работа, за которую хочешь получать деньги. Однако это не относится к „Словану“. Пришло время владельцам взять на себя ответственность за несостоятельность», — заявил Таффе.
- 25 мая 2019
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