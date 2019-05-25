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Таффе: за игру в хоккей хочется получать деньги, но к «Словану» это не относится

Таффе: за игру в хоккей хочется получать деньги, но к «Словану» это не относится
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты братиславского «Слована» Кайл Чипчура и Джефф Таффе пожаловались на задолженности, которые имеются у клуба перед ними.

«Не знаю, что можно сказать. Меня все время, мягко говоря, обманывали. Несколько раз слышал, что у клуба будет новый спонсор, назывались даты, когда будут выплачены долги. Но этого до сих пор этого не произошло. Деньги, которые должны быть на моем счёте, удержаны „Слованом“, так сообщили в профсоюзе игроков КХЛ», — сказал Чипчура.

«Хоккей — красивая, но опасная игра. Представьте, что вы рассказываете членам семьи о том, что играли в хоккей за клуб, который вам за это не платил. Хоккей — это тоже работа, за которую хочешь получать деньги. Однако это не относится к „Словану“. Пришло время владельцам взять на себя ответственность за несостоятельность», — заявил Таффе.

Источник: «Слован» возглавит Владимир Ружичка. Клуб останется в КХЛ
У «Слована» всё плохо. КХЛ исключит клуб, а «Авангард» переедет на Запад?
Или «Торпедо». В братиславском клубе накопилось слишком много долгов, и никто не хочет их покрывать.
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