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Лехконен: у Финляндии заканчиваются силы, обороняться становится всё труднее

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лехконен: у Финляндии заканчиваются силы, обороняться становится всё труднее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Известный финский тренер Исмо Лехконен прокомментировал ход полуфинального матча ЧМ-2019 между сборными России и Финляндии, в котором после двух периодов счёт не открыт — 0:0.

«Во второй половине второго периода энергия финской команды начала снижаться. Видно, что силы заканчиваются, обороняться становится труднее. Необходимо зарядить батарейки в перерыве. В первом периоде всё было намного лучше, с самого начала был задан хороший темп, все находились в правильных местах», — приводит слова Лехконена Ilta-Sanomat.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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