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Шведская телекомпания SVT: возможно, финны забили гол

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шведская телекомпания SVT: возможно, финны забили гол
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В первом периоде полуфинального матча чемпионата мира между сборными России и Финляндии великолепный сейв удался голкиперу россиян Андрею Василевскому. Вратарь остановил шайбу на линии ворот благодаря своевременному движению ногой.

По мнению шведской телекомпании SVT, финны могли в данном эпизоде забросить шайбу, чего не увидели арбитры.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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