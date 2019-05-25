Статистика матча сборных России и Финляндии в полуфинале ЧМ

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1. Теперь команда Ильи Воробьёва будет играть за бронзовые медали турнира.
Статистика матча Россия — Финляндия:
голы: 0 — 1
броски: 32 — 28
сейвы: 27 — 32
вбрасывания: 28 — 27
штраф: 6 — 4.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.
- 25 мая 2019
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