Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Финляндия. Пресс-конференция после матча
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Статистика матча сборных России и Финляндии в полуфинале ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Статистика матча сборных России и Финляндии в полуфинале ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1. Теперь команда Ильи Воробьёва будет играть за бронзовые медали турнира.

Статистика матча Россия — Финляндия:

голы: 0 — 1
броски: 32 — 28
сейвы: 27 — 32
вбрасывания: 28 — 27
штраф: 6 — 4.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты
Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент