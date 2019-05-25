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Капризов — о поражениях в матчах с Финляндией: ну какое проклятие может быть?

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Капризов — о поражениях в матчах с Финляндией: ну какое проклятие может быть?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«Ну, забивать надо было. С нулём не выигрываешь. Много моментов было, но не забили. Проиграли по делу? Давайте посмотрим сейчас, после игры разберём.

Ожидали ли такого от Анттилы? Ребят, мы командой играем. Чего сейчас кого-то выделять? Выигрывает команда и проигрывает команда. Ланкинен здорово отыграл, много выручал. Финское проклятие? Не знаю, ну какое проклятие может быть?

В третьем периоде только получили большинство, но ничего. Вот так получилось», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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