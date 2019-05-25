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Россия — Финляндия. Пресс-конференция после матча
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Сергачёв: судьи решили, что это непонятная игра. Можно не свистеть ничего

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сергачёв: судьи решили, что это непонятная игра. Можно не свистеть ничего
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Михаил Сергачёв после поражения от Финляндии (0:1) оценил работу судей.

«Не знаю, почему так с большинством было. Судьи решили, что это какая-то непонятная игра. Можно ничего не свистеть. Можно свистеть только против нас. Но мы выигрывали, и когда у нас было одно большинство, и когда у нас не было большинства. От этого ничего не зависит. Конечно, иногда это даёт уверенность. Но сегодня они просто не свистели», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

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