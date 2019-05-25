Александр Овечкин набрал три очка на ЧМ-2019, в плей-офф — ни одного

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1. Российская сборная четвёртый год подряд не может добраться до финала мирового первенства, несколько раз выигрывая бронзу.

Нападающий российской команды Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка на ЧМ-2019, в плей-офф — ни одного. 33-летний форвард набрал два очка в матче с Италией (10:0) и одно — в игре со Швецией (7:4).

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.