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Министр спорта России: в матче за бронзу наша сборная покажет яркую игру

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Министр спорта России: в матче за бронзу наша сборная покажет яркую игру
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал поражение сборной России (0:1) в полуфинальном матче чемпионата мира с Финляндией.

«Огорчён, как и все болельщики сборной России, и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах. Но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру», — сказал Колобков.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

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