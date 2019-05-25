Министр спорта России: в матче за бронзу наша сборная покажет яркую игру
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал поражение сборной России (0:1) в полуфинальном матче чемпионата мира с Финляндией.
«Огорчён, как и все болельщики сборной России, и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах. Но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру», — сказал Колобков.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.
Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты
Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.
- 25 мая 2019
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