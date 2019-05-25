Анттила: с Финляндией играла опасная команда, но нам хватило одного гола
Капитан сборной Финляндии и автор единственного гола в полуфинале чемпионата мира 2019 года Марко Анттила прокомментировал победу в матче с Россией (1:0).
«У нас было много шансов и до моего гола. Это важный гол, но героем сегодня был наш вратарь. Мы придерживались своей системы. Да, против нас играла опасная команда, но нам хватило одного гола», — передаёт слова Анттилы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.
Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто
Его автора когда-то отправляли в фарм-клуб «Кузни».
- 25 мая 2019
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