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Анттила: с Финляндией играла опасная команда, но нам хватило одного гола

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Анттила: с Финляндией играла опасная команда, но нам хватило одного гола
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Капитан сборной Финляндии и автор единственного гола в полуфинале чемпионата мира 2019 года Марко Анттила прокомментировал победу в матче с Россией (1:0).

«У нас было много шансов и до моего гола. Это важный гол, но героем сегодня был наш вратарь. Мы придерживались своей системы. Да, против нас играла опасная команда, но нам хватило одного гола», — передаёт слова Анттилы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

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