Пресс-конференция после матча Россия — Финляндия. LIVE

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1. Теперь команда Ильи Воробьёва будет играть за бронзовые медали турнира.
«Чемпионат» проводит прямую трансляцию пресс-конференции главных тренеров Ильи Воробьёва и Юкки Ялонена.
Прямая трансляция пресс-конференции
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.
- 25 мая 2019
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