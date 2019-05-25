Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
«Большая победа для нас и для всего финского хоккея. Мы очень счастливы. Я горд за своих парней, которые смогли обыграть великолепную российскую команду. Все играли друг за друга. Игра была равная и очень упорная. Считаю, что мы смогли лишить российскую сборную комфорта, держали соперника на расстоянии от своих ворот и не давали свободно разыгрывать шайбу. Такой сборной, как Россия, нельзя было этого позволять. Но наш турнирный путь не закончен. Нам предстоит финал, к которому мы уже начинаем готовиться.
Дежа-вю с 2011 годом, когда мы обыграли Россию на той же стадии? Да, это хорошая память для меня. Я помнил об этом. Та игра тоже была упорной, как и эта, матч шёл до гола», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 мая 2019
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