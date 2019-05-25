Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Финляндия. Пресс-конференция после матча
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).

«Большая победа для нас и для всего финского хоккея. Мы очень счастливы. Я горд за своих парней, которые смогли обыграть великолепную российскую команду. Все играли друг за друга. Игра была равная и очень упорная. Считаю, что мы смогли лишить российскую сборную комфорта, держали соперника на расстоянии от своих ворот и не давали свободно разыгрывать шайбу. Такой сборной, как Россия, нельзя было этого позволять. Но наш турнирный путь не закончен. Нам предстоит финал, к которому мы уже начинаем готовиться.

Дежа-вю с 2011 годом, когда мы обыграли Россию на той же стадии? Да, это хорошая память для меня. Я помнил об этом. Та игра тоже была упорной, как и эта, матч шёл до гола», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ланкинен: победить Россию — это здорово, я получил настоящее удовольствие
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент