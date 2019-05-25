Куусела: Финляндия сохраняла терпение, а наш вратарь — потрясающий

Нападающий сборной Финляндии Кристиан Куусела подвёл итоги встречи с Россией (1:0) на чемпионате мира.



«Как у финнов получается постоянно обыгрывать Россию? Нельзя назвать что-то одно. Мы знали, что нужно делать, чтобы получить шансы забить, и сохранять терпение.



Наш вратарь? Он потрясающий!



У нас были моменты, у них тоже. Победа над шведами добавила нам уверенности в себе, мы знали, что сможем проводить долгие атаки. Знали, что у России хорошая атака, надо было грамотно защищаться.



Мы показываем более коллективный хоккей? Возможно, кто-то может так сказать. Лично я, выходя на лёд, не смотрю на фамилии на спинах. Мы будем играть одинаково независимо от того, кто выходит против нас», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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