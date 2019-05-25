Ламмикко: большая победа для финского хоккея. Посмотрите, кто в составе у России

Нападающий сборной Финляндии Юхо Ламмикко прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0). Российская команда не пробилась в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.

«Мы знали, что надо просто выйти и сыграть. Если думать, что будет, если проиграешь, хорошей игры не покажешь. Мы просто играли смену за сменой, и всё. Помню, как сборная Финляндии выиграла золото в Братиславе в 2011-м, но это новый турнир. Кажется, единственный, кто остался с той сборной, это один из наших массажистов и тренер Юкка Ялонен. Люди поменялись, но мы по-прежнему сборная Финляндии, и мы здесь, в финале. Мы пытаемся повторить то, что ребята сделали в 2011-м.

Они показывали невероятный хоккей, создавали много моментов, но наш вратарь сыграл потрясающие. Это самый сложный матч, который мы здесь сыграли. Нам повезло с отскоком, это была битва двух хороших соперников, сегодня выиграли мы. В сборной России собраны потрясающие мастера! Посмотрите, кто у них в составе, это большая победа для финского хоккея, но Россия тоже играла хорошо.

Оценить игру Ланкинена? Невероятно! Он – главная причина, почему мы победили. Фантастические сейвы делал», — передаёт слова Ламмикко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.