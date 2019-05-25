Канадец Марк Стоун вышел на первое место в гонке снайперов ЧМ-2019

Игрок сборной Канады Марк Стоун, открывший счёт в полуфинальном поединке с Чехией на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Словакии, вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров турнира.



Этот гол стал для канадца восьмым. Стоун пока оставляет позади россиянина Евгения Дадонова, шведа Патрика Хёрнквиста, чеха Михаэля Фролика, американца Алекса Дебринкэта и канадца Энтони Манту, в активе которых по семь заброшенных шайб на турнире.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинальном поединке ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.