Защитник сборной Финляндии: Овечкин пытался сломать мне спину

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
«Овечкин пытался сломать мне спину. К счастью, ему не удалось этого сделать, а мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается. С кем предпочтительнее играть в финале? И Канада, и Чехия — хорошие команды», — приводит слова Каски Iltalehti.
Стоит добавить, что в упомянутом эпизоде Каски и Овечкин получили обоюдный двухминутный штраф.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 25 мая 2019
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