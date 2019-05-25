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Защитник сборной Финляндии: Овечкин пытался сломать мне спину

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник сборной Финляндии: Овечкин пытался сломать мне спину
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).

«Овечкин пытался сломать мне спину. К счастью, ему не удалось этого сделать, а мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается. С кем предпочтительнее играть в финале? И Канада, и Чехия — хорошие команды», — приводит слова Каски Iltalehti.

Стоит добавить, что в упомянутом эпизоде Каски и Овечкин получили обоюдный двухминутный штраф.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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