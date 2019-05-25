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Русская красавица и бессильный Овечкин на коленях. Фото поражения России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Евгений Малкин, Андрей Василевский, Сакари Маннин
Русская красавица и бессильный Овечкин на коленях. Фото поражения России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

25 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Лучшие кадры с матча Россия — Финляндия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.

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Новости. ЧМ по хоккею 2019
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