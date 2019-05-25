Второй вратарь Финляндии поклонился Ланкинену после победы над Россией

Второй голкипер финской сборной Юхо Олкинуора поблагодарил основного вратаря команды Кевина Ланкинена за отлично проведённый матч с Россией в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии, в котором финны одержали сенсационную победу со счётом 1:0.



Олкинуора подъехал к своему партнёру по команде и поклонился ему в знак признательности за отыгранный на ноль поединок. Видео этого момента можно посмотреть в «твиттере» MTV Jääkiekko.

Финал чемпионата мира по хоккею пройдёт в воскресенье, 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.