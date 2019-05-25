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Второй вратарь Финляндии поклонился Ланкинену после победы над Россией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Второй вратарь Финляндии поклонился Ланкинену после победы над Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Второй голкипер финской сборной Юхо Олкинуора поблагодарил основного вратаря команды Кевина Ланкинена за отлично проведённый матч с Россией в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии, в котором финны одержали сенсационную победу со счётом 1:0.

Олкинуора подъехал к своему партнёру по команде и поклонился ему в знак признательности за отыгранный на ноль поединок. Видео этого момента можно посмотреть в «твиттере» MTV Jääkiekko.

Финал чемпионата мира по хоккею пройдёт в воскресенье, 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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Ноль матчей за сборную до этого года, ноль игр в НХЛ. Но теперь мы запомним этого парня надолго.
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