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Комментатор TSN: сборная России — 212 голов в НХЛ в сезоне, финская сборная — 0

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Комментатор TSN: сборная России — 212 голов в НХЛ в сезоне, финская сборная — 0
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Комментатор TSN Горд Миллер, работающий на матчах чемпионата мира в Словакии, высказался о результате полуфинального поединка мирового первенства, в котором сборная России с минимальным счётом уступила соперникам из Финляндии — 0:1.

Миллер привёл любопытную статистику результативности игроков НХЛ в обеих командах. «Игроки, входящие в состав российской команды, которая сегодня проиграла финнам полуфинал чемпионата мира, забросили 212 шайб в прошлом сезоне в НХЛ. У финнов голов вообще не было. У них только два игрока НХЛ: Хенри Йокихарью и Юхо Ламмикко. Но они этом сезоне не забили ни одного гола», — написал комментатор в своём «твиттере».

Единственную шайбу в матче со сборной России записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.
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