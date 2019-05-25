Комментатор TSN: сборная России — 212 голов в НХЛ в сезоне, финская сборная — 0

Комментатор TSN Горд Миллер, работающий на матчах чемпионата мира в Словакии, высказался о результате полуфинального поединка мирового первенства, в котором сборная России с минимальным счётом уступила соперникам из Финляндии — 0:1.
Миллер привёл любопытную статистику результативности игроков НХЛ в обеих командах. «Игроки, входящие в состав российской команды, которая сегодня проиграла финнам полуфинал чемпионата мира, забросили 212 шайб в прошлом сезоне в НХЛ. У финнов голов вообще не было. У них только два игрока НХЛ: Хенри Йокихарью и Юхо Ламмикко. Но они этом сезоне не забили ни одного гола», — написал комментатор в своём «твиттере».
Единственную шайбу в матче со сборной России записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.
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