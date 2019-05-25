Давыдов: даже если выиграем бронзу, это будет только утешение для нашей команды
Трёхкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов прокомментировал поражение российской команды от финнов со счётом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
«Финны лучше подготовились к матчу, нежели наша команда. Они грамотнее организовали игру, особенно в обороне, и на острых контратаках построили свой хоккей. Два периода всё было «туда-сюда», но особо острых моментов у ворот практически не создавалось. Потому что обе команды чётко выстроили оборону.
И чехи, и канадцы привезли на этот чемпионат команды хорошего класса. Даже если мы выиграем бронзовые медали, это будет только утешение для нашей команды», — приводит слова Давыдова телеканал «360».
- 25 мая 2019
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