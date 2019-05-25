Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Давыдов: даже если выиграем бронзу, это будет только утешение для нашей команды

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Давыдов: даже если выиграем бронзу, это будет только утешение для нашей команды
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Трёхкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов прокомментировал поражение российской команды от финнов со счётом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

«Финны лучше подготовились к матчу, нежели наша команда. Они грамотнее организовали игру, особенно в обороне, и на острых контратаках построили свой хоккей. Два периода всё было «туда-сюда», но особо острых моментов у ворот практически не создавалось. Потому что обе команды чётко выстроили оборону.

И чехи, и канадцы привезли на этот чемпионат команды хорошего класса. Даже если мы выиграем бронзовые медали, это будет только утешение для нашей команды», — приводит слова Давыдова телеканал «360».

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент