Давыдов: даже если выиграем бронзу, это будет только утешение для нашей команды

Трёхкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов прокомментировал поражение российской команды от финнов со счётом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.



«Финны лучше подготовились к матчу, нежели наша команда. Они грамотнее организовали игру, особенно в обороне, и на острых контратаках построили свой хоккей. Два периода всё было «туда-сюда», но особо острых моментов у ворот практически не создавалось. Потому что обе команды чётко выстроили оборону.



И чехи, и канадцы привезли на этот чемпионат команды хорошего класса. Даже если мы выиграем бронзовые медали, это будет только утешение для нашей команды», — приводит слова Давыдова телеканал «360».