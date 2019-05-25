Сборная Канады обыграла чехов в полуфинале чемпионата мира

Сборная Канады по хоккею одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 5:1 в поединке за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.



Первую шайбу в матче уже на шестой минуте записал на свой счёт Марк Стоун. На десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счёт 3:0.



После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев, забросивших четвёртую шайбу усилиями Кайла Турриса. Тома Шабо вскоре сделал счёт 5:0, но чехи всё же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны.



Итоговый счёт — 5:1 в пользу сборной Канады.