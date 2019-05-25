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Сборная Канады обыграла чехов в полуфинале чемпионата мира

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады обыграла чехов в полуфинале чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады по хоккею одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 5:1 в поединке за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Первую шайбу в матче уже на шестой минуте записал на свой счёт Марк Стоун. На десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счёт 3:0.

После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев, забросивших четвёртую шайбу усилиями Кайла Турриса. Тома Шабо вскоре сделал счёт 5:0, но чехи всё же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны.

Итоговый счёт — 5:1 в пользу сборной Канады.

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 20:15 МСК
Канада
5 : 1
1:0, 2:0, 2:1
Чехия
1:0 – Стоун (Стечер) – 05:18 (5x5), 2:0 – Нурс (Кутюрье) – 20:10 (5x5), 3:0 – Дюбуа (Маршессо, Стоун) – 25:06 (5x5), 4:0 – Туррис (Манта) – 46:26 (5x5), 5:0 – Шабо (Хенрик, Строум) – 53:00 (5x5), 5:1 – Зогорна (Коларж) – 53:59 (5x5)
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