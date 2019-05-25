Василевский: мотивация на матч за третье место будет, найдём силы

Вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский подвёл итоги полуфинального матча чемпионата мира, проходящего в Словакии, в котором россияне с минимальным счётом уступили Финляндии — 0:1.



«Отметим финнов — играли от обороны, просто не давали нам пройти в среднюю зону. Считаю, это была лучшая тактика. И они нам забили один гол, которого оказалось достаточно для победы.



Особо не видел, что там произошло в моменте с голом. Как обычно, была потеря в нашей зоне — сегодня было очень много таких. Передо мной стоял защитник, игрок просто бросил и попал. Вот и всё.



Мотивация всегда нужна, и она будет. Найдём силы, готовимся к завтрашней игре», — сказал Василевский в интервью телеканалу «Россия 24».