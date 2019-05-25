Жена Овечкина объяснила разницу между болельщиками клубов НХЛ и сборной России

Жена нападающего сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская объяснила разницу между болельщиками клубов НХЛ и сборной России.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добру, удачи ребятам завтра», — написала Шубская в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Шубской.

Александр Овечкин набрал три очка на ЧМ-2019, в плей-офф — ни одного