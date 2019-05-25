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Коларж: хотим выиграть у России в матче за третье место, настроены на бронзу

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Коларж: хотим выиграть у России в матче за третье место, настроены на бронзу
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Чехии Ян Коларж прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (1:5).

«Канадцы хорошо сыграли в первом периоде, ждали своих моментов. Они забросили нам несколько шайб подряд. У Чехии тоже было много шансов, но мы не забросили. Из-за этого сегодня проиграли. Канадцы играли в свой хоккей, хорошо оборонялись, здорово проводили контратаки.

Конечно, хотим выиграть у России в матче за третье место. Уже один матч с ними провели, получили опыт из этой игры. Будем стараться победить завтра. Надеюсь, будет легче, чем в прошлый раз. Немножко посмотрели матч России с Финляндией. Мы настроены на бронзовые медали», — передаёт слова Коларжа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Канаде – финал, а Чехии – игра с Россией за бронзовые медали. Всё было решено за пять минут.
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