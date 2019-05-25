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Врана: с Россией нужно сыграть дисциплинированно и не допускать прошлых ошибок

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Врана: с Россией нужно сыграть дисциплинированно и не допускать прошлых ошибок
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (1:5).

«Отрезками мы играли хорошо, но этого недостаточно для победы над такой сильной сборной, как Канада. Соперник провёл мощный матч, а мы допустили ошибки, за которые и были наказаны, плюс реализовали не все свои моменты. Завтра играем с Россией за бронзовые медали, будет не менее сложно. Мы хотим победить. Нужно сыграть дисциплинированно и не допускать прошлых ошибок», — передаёт слова Враны корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первую шайбу в матче уже на шестой минуте записал на свой счёт Марк Стоун. На десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счёт 3:0.

После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев, забросивших четвёртую шайбу усилиями Кайла Турриса. Тома Шабо вскоре сделал счёт 5:0, но чехи всё же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны.

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